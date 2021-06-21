Норвегія, Чорногорія та низка інших країн долучилися до рішення Євросоюзу закрити небо для білоруських літаків

Низка країн долучилися до рішення Євросоюзу про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Романа Протасевича.
Про це повідомив офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано 21 червня.
«Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни Європейської асоціації вільної торгівлі, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони приєднуються до рішення Ради ЄС», — йдеться в його заяві.
Як зазначається у документі, вказані країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради.
«Європейський Союз бере до відома це зобовʼязання і вітає його», — додав Стано.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Раніше для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія.
- 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.