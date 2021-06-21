Норвегия, Черногория и ряд других стран присоединились к решению Евросоюза закрыть небо для беларусских самолетов

Ряд стран присоединились к решению Евросоюза о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов беларусских авиакомпаний из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.

Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано 21 июня.

«Страны-кандидаты, в том числе Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны Европейской ассоциации свободной торговли, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — говорится в его заявлении.