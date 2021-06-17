Справа про хабар у $6 мільйонів: обвинувачена Мазурова отримала пʼять років вʼязниці умовно

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання провини з екскерівницею департаменту Державної фіскальної служби Оленою Мазуровою. Вона фігурує у справі про спробу дати хабар у $6 мільйонів керівникам НАБУ та САП.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Мазурову засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Своєю чергою, колишня керівниця одного з департаментів Фіскальної служби надала слідству важливу інформацію.
- 13 червня 2020 року директор НАБУ Артем Ситник і вже колишній голова САП Назар Холодницький заявили, що їм пропонували хабар за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Компанія Burisma, президентом якої є Злочевський, заперечувала його причетність.
- 1 липня НАБУ повідомило Злочевському про підозру. 10 серпня його оголосили в розшук, а вже 13 жовтня Печерський суд зобовʼязав генпрокурора закрити справу. САП оскаржила рішення, а НАБУ заявило, що Вища рада правосуддя втручалася у розслідування.
- 1 грудня НАБУ завершило розслідування справи, а у квітні справа пішла до суду.
- Фігуранти справи тепер — відсторонений від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча та Олена Мазурова, якій визначили заставу у 120 млн гривень.