Дело о взятке в $6 миллионов: обвиняемая Мазурова получила пять лет тюрьмы условно

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины с экс-главой департамента Государственной фискальной службы Еленой Мазуровой. Она фигурирует в деле о попытке дать взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Мазурову приговорили к 5 годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. В свою очередь, бывшая руководительница одного из департаментов Фискальной службы предоставила следствию важную информацию.