Дело о взятке в $6 млн: обвиняемая Мазурова пошла на сделку со следствием

Экс-глава департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова пошла на сделку со следствием в деле о взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда.

О факте сделки уведомил адвокат Мазуровой Сергей Титаренко, что стало неожиданностью для защиты других обвиняемых. Прокурор САП подтвердил заключение сделки, а адвокат Мазуровой подал ходатайство о выделении материалов его подзащитной в отдельное производство.

Судья удовлетворил ходатайство Титаренко. Решение суда отдельному обжалованию не подлежит.