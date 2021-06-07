Справа про хабар у $6 млн: обвинувачена Мазурова пішла на угоду зі слідством

Ексголова департаменту Державної фіскальної служби Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством у справі про хабар керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду.
Про факт угоди повідомив адвокат Мазурової Сергій Титаренко, що стало несподіванкою для захисту інших обвинувачених. Прокурор САП підтвердив укладення угоди, а адвокат Мазурової подав клопотання про виділення матеріалів його підзахисної в окреме провадження.
Суддя задовольнив клопотання Титаренка. Рішення суду окремому оскарженню не підлягає.
- 13 червня 2020 року директор НАБУ Артем Ситник і вже колишній голова САП Назар Холодницький заявили, що їм пропонували хабар за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Компанія Burisma, президентом якої є Злочевський, заперечувала його причетність.
- 1 липня НАБУ повідомило Злочевському про підозру. 10 серпня його оголосили в розшук, а вже 13 жовтня Печерський суд зобовʼязав генпрокурора закрити справу. САП оскаржила рішення, а НАБУ заявило, що Вища рада правосуддя втручалася у розслідування.
- 1 грудня НАБУ завершило розслідування справи, а у квітні справу пішла до суду.
- Фігурантами справи зараз є відсторонений від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча та Олена Мазурова, якій визначили заставу у 120 млн гривень.