Заступник голови ОП Тимошенко: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкривають для українців

Українці зможуть відпочивати на обʼєктах державної власності — території Залісся, Конча-Заспи та півострова Бірючий, де розташована літня резиденція президента. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів» 16 червня. «Ми вже фактично відкрили доступ громадян туди. Це великий екопарк на березі моря. Для нас важливо, щоби кожен зміг доторкнутися до цієї природи і відпочивати там», — сказав він.

За словами Тимошенка, цього року на півострові починають відновлювати інфраструктуру. «Починають будуватися літні будиночки, які можна просто орендувати і відпочивати будь-якому громадянину України, у планах у нас навіть є невеликий басейний комплекс для громадян, адже багато хто, може, не любить купатися в морі, різні туристичні маршрути», — додав він. Також Тимошенко запевнив, що для українців вже відкрили і лісовий комплекс під Києвом «Залісся», який перебуває на балансі Управління справами президента. «Ви купуєте квиток і приїжджаєте. Це величезний лісовий комплекс, фактично парк, зараз триває трансформація Залісся у національний природний парк, щоби юридично закріпити це. Ми поділили його на декілька кластерів, є зони, де можливо побудувати готелі, розробляється проєктно-кошторисна документація, щоби можна було зупинятися там на декілька днів. Вже зараз будь-який громадянин України може приїхати, покататися на велосипеді, погуляти. [...] Багато тварин, яких ви можете зустріти, коли просто йдете по лісу, велика популяція зубрів, оленів», — розповів заступник керівника Офісу президента.

Тимошенко додав, що в планах також відкрити територію Конча-Заспи. «За дорученням президента зараз йде аудит договорів тих, хто зараз проживає в Конча-Заспі. Я думаю, що ні для кого не секрет, яким буде результат і що через кілька місяців почнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей», — наголосив він. Окрім цього, представник ОП розповів про реставрацію об’єктів ВДНГ у Києві та анонсував відкриття спортивного кластеру.