Аудит у Пуща-Водиці та Конча-Заспі: перші 20 людей виїжджають з держдач — у РНБО назвали прізвища

Раніше, 14 травня, президент Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, а також встановити перелік осіб, які там проживають. Він заявив, що наприкінці 2014 року — за часів президентства Петра Порошенка — скасували перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Це, за словами Зеленського, легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату «низки незрозумілих осіб».

Пізніше він заявив, що в резиденціях живуть родичі та друзі колишніх президентів і суддів.