Зеленський пообіцяв повну ревізію держдач у Кончі-Заспі: Там живуть родичі та друзі колишніх президентів і суддів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв провести «фундаментальну» ревізію державних дач у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці. Він наголосив, що там зараз живуть багато чиновників різних часів.

Про це президент заявив на пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента «Бабеля» Марії Жартовської.

«Були у нас президенти, прем'єр-міністри, судді... Вони мали право там жити. Тепер там живуть їхні діти, родичі, друзі. Я попросив повну ревізію. Вони всі повинні поїхати. Замість них туди не заїдуть люди, які пов'язані зі мною», — наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що йдеться загалом про сотню будівель. Крім того, за його словами, звідти вже зʼїхали колишній генпрокурор Святослав Піскун, суддя Конституційного суду Ігор Сліденко та звільнений глава КСУ Олександр Тупицький.

«Піскун, мені здається, уже поїхав після нашої публічної розмови […]. [Також] двоє суддів Конституційного суду, які там не сплачували оренду, — це пан Тупицький і пан Сліденко», — розповів Зеленський. Він також пригадав випадок із заселенням в Кончу-Заспу пластичного хірурга.

Зеленський підсумував, що після ревізії держдач буде представлена концепція щодо Кончі-Заспи та Пущі-Водиці — «хто там буде жити і на яких умовах».

Крім того, Зеленський наголосив, що відкритим залишається питання, чи можуть чинні чиновники на час своєї каденції орендувати житло, яке перебуває в держвласності, за ринковими цінами.