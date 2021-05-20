Зеленский пообещал полную ревизию госдач в Конча-Заспе: Там живут родственники и друзья бывших президентов и судей

Президент Владимир Зеленский пообещал провести «фундаментальную» ревизию государственных дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Он отметил, что там сейчас живут многие чиновники разных времен.

Об этом президент заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Бабеля» Марии Жартовской.

«Были у нас президенты, премьер-министры, судьи... Они имели право там жить. Теперь там живут их дети, родственники, друзья. Я попросил полную ревизию. Они все должны выехать. Вместо них туда не заедут люди, связанные со мной», — подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет в целом о сотне домов. Кроме того, по его словам, оттуда уже съехали бывший генпрокурор Святослав Пискун, судья Конституционного суда Игорь Слиденко и уволенный глава КСУ Александр Тупицкий.

«Пискун, мне кажется, уже уехал после нашего публичного разговора [...]. [Также] двое судей Конституционного суда, которые там не платили аренду, — это господин Тупицкий и господин Слиденко», — рассказал Зеленский. Он также вспомнил случай с заселением в Конча-Заспу пластического хирурга.

Зеленский подытожил, что после ревизии госдач будет представлена концепция по Конча-Заспе и Пуща-Водице — «кто там будет жить и на каких условиях».

Кроме того, Зеленский отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции арендовать жилье, которое находится в госсобственности, по рыночным ценам.