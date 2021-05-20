Зеленский пообещал полную ревизию госдач в Конча-Заспе: Там живут родственники и друзья бывших президентов и судей

Президент Владимир Зеленский пообещал провести «фундаментальную» ревизию государственных дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Он отметил, что там сейчас живут многие чиновники разных времен.
Об этом президент заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Бабеля» Марии Жартовской.
«Были у нас президенты, премьер-министры, судьи... Они имели право там жить. Теперь там живут их дети, родственники, друзья. Я попросил полную ревизию. Они все должны выехать. Вместо них туда не заедут люди, связанные со мной», — подчеркнул Зеленский.
Президент уточнил, что речь идет в целом о сотне домов. Кроме того, по его словам, оттуда уже съехали бывший генпрокурор Святослав Пискун, судья Конституционного суда Игорь Слиденко и уволенный глава КСУ Александр Тупицкий.
«Пискун, мне кажется, уже уехал после нашего публичного разговора [...]. [Также] двое судей Конституционного суда, которые там не платили аренду, — это господин Тупицкий и господин Слиденко», — рассказал Зеленский. Он также вспомнил случай с заселением в Конча-Заспу пластического хирурга.
Зеленский подытожил, что после ревизии госдач будет представлена концепция по Конча-Заспе и Пуща-Водице — «кто там будет жить и на каких условиях».
Кроме того, Зеленский отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции арендовать жилье, которое находится в госсобственности, по рыночным ценам.
- Напомним, Зеленский 14 мая по итогам заседания СНБО поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».
- Партия «Европейская солидарность» после заявлений Зеленского напомнила о его проживании в госрезиденции «Конча-Заспа». А бывший вице-премьер-министр Геннадий Зубко, которого в своем обращении упомянул президент, заявил, что дом в Конча-Заспе арендует официально, не за «символическую плату» и показал его фото.
- Отметим, Зеленский с семьей в июле 2020 года переехал в государственную резиденцию «Конча-Заспа», которую перед этим отремонтировали за госсредства. Он объяснял, что использует резиденцию только как отель и планирует приобрести дом для своей семьи. Перед переездом глава государства продал дом и земельный участок в селе Иванковичи в Киевской области.