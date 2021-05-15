У Порошенко отреагировали на заявление Зеленского о госдачах и перечислили его имущество

Партия «Европейская солидарность» отреагировала на обвинения президента Владимира Зеленского, который заявил, что во времена президентства Петра Порошенко на государственных дачах поселился «ряд непонятных лиц». В партии в ответ вспомнили о проживании Зеленского в госрезиденции «Конча-Заспа».

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном на ее сайте.

«ЕС» требует от Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров [...], а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим», — сказали в политсиле.

В партии Порошенко напомнили, что у семьи Зеленских есть дом в Италии и несколько квартир. Одна из них, добавляют, находится в Киеве на Грушевского — «в пешей досягаемости от Офиса президента».

В то же время в «ЕС» отмечают, что поддерживают намерение Совета нацбезопасности и обороны разобраться, кто и на каких основаниях проживает в Конча-Заспе.

Напомним, накануне Зеленский по итогам заседания СНБО поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают.

Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».

Президент отметил, что это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники и налоговики. Он также назвал несколько фамилий — Пискун (вероятно, Святослав Пискун, экс-генпрокурор), министры времен Януковича — Дмитрий Табачник и Раиса Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Геннадий Зубко и директор департамента корпорации «Богдан» Александр Ильин.

Зеленский подчеркнул, что благодаря аудиту хочет получить всю необходимую информацию, «после которой будет начато большое переселение этих народов».