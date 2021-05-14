Зеленский поручил провести аудит резиденций в Пуща-Водице и Конча-Заспе: Потом будет великое переселение этих народов

Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. В целом речь идет о 365 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах.

Об этом на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

«Там, на мой взгляд, очень странные фамилии. В ближайшее время после аудита все узнают, что там делают те люди [...] Я понимаю, когда там живут президенты. Но когда там живет директор департамента корпорации «Богдан» или жена какого-то вице-премьер-министра, который работал пять лет назад [...] Надо разобраться, каким образом 365 гектаров оказались в собственности или в пользовании, как это процессуально происходило и на основании чего», — отметил Данилов.

По его словам, речь идет о 71 доме в Конча-Заспе и 32 домах в Пуща-Водице.

Сам Зеленский в своем заявлении напомнил, что в конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по его словам, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях, за очень символическую плату, «ряда непонятных лиц».

«Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик Васюнык, министры времен Януковича — Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации «Богдан» Александр Ильин. Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодаря аудиту хочет получить всю необходимую информацию, «после которой нами будет начато большое переселение этих народов».