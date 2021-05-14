СНБО ввел санкции против 557 «воров в законе» и 111 криминальных авторитетов

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 557 «воров в законе» и 111 криминальных авторитетов.

Об этом в обращении по результатам заседания СНБО сообщил президент Владимир Зеленский.

«После принятия закона о ворах в законе, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире. Большинство из них находится не в Украине. А число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое: с 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда», — заявил президент.

Активы этих лиц будут заблокированы, им запрещается въезд на территорию Украины, отменяются визы, виды на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, а также запрещается получение гражданства Украины. Они будут принудительно выдворены.

Такой же пакет санкций будет применен к 111 криминальным авторитетам. «Мы не говорим вам «до свидания», мы говорим «прощай», — подытожил президент.

Позже на брифинге по поводу заседания СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов сообщил, что из 557 «воров в законе» 542 являются иностранцами, а 15 — граждане Украины. Он также добавил, что в формировании этого списка участвовали СБУ и Национальная полиция, а также западные партнеры, в частности Федеральное бюро расследований США и Центральное разведывательное управление США.