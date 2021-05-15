Бывший вице-премьер Зубко ответил Зеленскому на упрек о Конча-Заспе. Показал фото дома и квитанции об оплате

Бывший вице-премьер-министр Геннадий Зубко отреагировал на упрек президента Владимира Зеленского и заявил, что дом в Конча-Заспе арендует официально — не за «символическую плату».

Об этом он написал в Facebook.

Зубко уверяет, что никогда не пользовался ни льготами, ни бесплатным служебным жильем. А дом в Конча-Заспе площадью 265 квадратных метров — арендует. «Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв. метров (132,5 кв. м жилых, 132,5 кв. м подвальных) на базе отдыха Конча-Заспа», — рассказал Зубко.

Он опубликовал фото дома и платежных поручений за жилье за июнь 2017 года, сентябрь 2020 года и март 2021 года.

«Может, для кого-то это «символические суммы» за оплату жилья, для меня — нет. Ни 58 тысяч гривен в 2017 году, ни 69 тысяч гривен в 2020 году, ни 104 тысячи гривен в 2021 году за месяц. Очень хорошо помню, что «бесплатный сыр может быть только в мышеловке», — написал он.

Напомним, накануне Зеленский по итогам заседания СНБО поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают.

Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».

Президент отметил, что это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники и налоговики. Он также назвал несколько фамилий, среди которых и вице-премьер времен Порошенко Геннадий Зубко.

Зеленский подчеркнул, что благодаря аудиту хочет получить всю необходимую информацию, «после которой начнется великое переселение этих народов».