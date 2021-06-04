Аудит в Пуща-Водице и Конча-Заспе: первые 20 человек выезжают из госдач — в СНБО назвали фамилии

По результатам аудита госземель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице (Киевская область) покидают государственные дачи первых 20 человек.

Ранее, 14 мая, президент Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».

Позднее он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.