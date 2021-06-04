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Аудит в Пуща-Водице и Конча-Заспе: первые 20 человек выезжают из госдач — в СНБО назвали фамилии

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

По результатам аудита госземель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице (Киевская область) покидают государственные дачи первых 20 человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал имена указанных лиц.

Госрезиденции покидают:

  • Панасюк Елена Викторовна;
  • Зубко Людмила Николаевна;
  • Ивченко Виктор Анатольевич (экс-заместитель главы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации);
  • Матвиенко Ольга Васильевна;
  • Пискун Святослав Михайлович (бывший генеральный прокурор);
  • Юрчик Сергей Владимирович (бывший руководитель одесского рыбхоза);
  • Гаврилюк Лидия Михайловна;
  • Васюник Иван Васильевич (бывший депутат и первый заместитель в секретариате президента Ющенко);
  • Лавринович Александр Владимирович (экс-министр юстиции при Януковиче);
  • Череп Валерий Иванович;
  • Гайсинский Юрий Александрович (бывший заместитель генпрокурора в 1992-93 годах);
  • Табачник Дмитрий Владимирович (бывший министр образования при Януковиче);
  • Петренко Николай Николаевич;
  • Макарьян Давид Борисович;
  • Макарьян Борис Петрович;
  • Папиш Илья Есипович;
  • Ильин Александр Игоревич;
  • Богатырева Раиса Васильевна (бывшая министр здравоохранения);
  • Семиноженко Владимир Петрович (бывший вице-премьер-министр);
  • Топалов Виктор Семенович (министр угольной промышленности в 2005-06 годах).

Ранее, 14 мая, президент Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».

Позднее он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.