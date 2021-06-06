Зеленський з нагоди Дня журналіста влаштував у резиденції пікнік для представників ЗМІ. Готував їм шашлик

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня журналіста влаштував пікнік для близько двох десятків представників ЗМІ. Неформальна зустріч відбулася напередодні у «Резиденції «Залісся» і тривала декілька годин.

Крім журналістів, були присутні також глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Кирило Тимошенко та Юлія Свириденко і помічник президента Сергій Шефір. Мʼясо на вогні готував сам Зеленський.

Потім відбулося спілкування у режимі off record — журналісти ставили запитання Зеленському, зокрема, щодо закону про деолігархізацію, ситуації у Києві та призначення нового прессекретаря президента.

Про саму зустріч повідомив і Зеленський на своїй сторінці у Instagram, зазначивши, що провів день із журналістами напередодні їхнього професійного свята.

«Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже доброю традицією», — написав президент.