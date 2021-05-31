Нового прессекретаря Зеленського можуть оголосити до 6 червня. Відбір кандидата на «фінішній прямій»

Нового спікера президента Володимира Зеленського можуть оголосити перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Про це «Бабелю» повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Процес співбесід кандидатів і кандидаток на посаду прессекретаря президента виходить на фінішну пряму. Є досить багато сильних претендентів — кожному необхідно приділити достатньо часу, щоб точно розставити пріоритети, обговорити завдання, відповісти на зустрічні питання. Так, нам знадобилося трохи більше часу, ніж планувалося спочатку. Причина, на мій погляд, очевидна — надзвичайна завантаження президента і Офісу ситуативними завданнями», — сказав Подоляк.

Він додав, що у нового спікера будуть додаткові обовʼязки, зокрема щотижневі брифінги.

«Під ці нові обовʼязки потрібна і відповідна людина, який збудує публічну взаємодію із засобами масової інформації у якості голосу президента», — зазначив Подоляк.