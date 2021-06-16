Замглавы ОП Тимошенко: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий открывают для украинцев

Украинцы смогут отдыхать на объектах государственной собственности — территории Залесье, Конча-Заспы и полуострова Бирючий, где расположена летняя резиденция президента.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» 16 июня.
«Мы уже фактически открыли доступ граждан туда. Это большой эко-парк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый смог прикоснуться к этой природе и отдыхать там», — сказал он.
По словам Тимошенко, в этом году на полуострове начинают восстанавливать инфраструктуру.
«Начинают строиться летние домики, которые можно просто арендовать и отдыхать любому гражданину Украины, в планах у нас даже есть небольшой бассейный комплекс для граждан, ведь многие, может, не любят купаться в море, различные туристические маршруты», — добавил он.
Также Тимошенко заверил, что для украинцев уже открыли и лесной комплекс под Киевом «Залесье», который находится на балансе Управления делами президента.
«Вы покупаете билет и приезжаете. Это огромный лесной комплекс, фактически парк, сейчас идет трансформация Залесья в национальный природный парк, чтобы юридически закрепить это. Мы поделили его на несколько кластеров, есть зоны, где возможно построить гостиницы, разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы можно было останавливаться там на несколько дней. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать, покататься на велосипеде, погулять. [...] Много животных, которых вы можете встретить, когда просто идете по лесу, большая популяция зубров, оленей», — рассказал заместитель руководителя Офиса президента.
Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.
«По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто сейчас проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей», — подчеркнул он.
Кроме этого, представитель ОП рассказал о реставрации объектов ВДНХ в Киеве и анонсировал открытие спортивного кластера.
«Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году, — это огромный и уникальный в целом для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента «Большая стройка». В этом кластере будет urban-парк, даже в планах отдаленной перспективы и бассейн, TRX-зоны, зоны для прогулок, для пробежек. И самое главное — все это будет готово к 24 августа, ко Дню Независимости Украины», — заявил он.
По словам Тимошенко, сейчас ведутся подготовительные работы, а строительство спортивного кластера начнется «со дня на день».
«Мы это делаем потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимального доступа туда граждан и чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет», — отметил заместитель руководителя Офиса президента.
- 14 мая президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».
- Позже он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.
- 4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал фамилии людей, которые первыми покинут государственные дачи в Конча-Заспе.
- Отметим, Зеленский с семьей в июле 2020 года переехал в государственную резиденцию «Конча-Заспа», которую перед тем отремонтировали за госсредства. Он объяснял, что использует резиденцию только как отель и планирует приобрести дом для своей семьи. Перед переездом глава государства продал дом и земельный участок в селе Иванковичи в Киевской области.