Замглавы ОП Тимошенко: Конча-Заспу, Залесье и полуостров Бирючий открывают для украинцев

Украинцы смогут отдыхать на объектах государственной собственности — территории Залесье, Конча-Заспы и полуострова Бирючий, где расположена летняя резиденция президента. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» 16 июня. «Мы уже фактически открыли доступ граждан туда. Это большой эко-парк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый смог прикоснуться к этой природе и отдыхать там», — сказал он.

По словам Тимошенко, в этом году на полуострове начинают восстанавливать инфраструктуру. «Начинают строиться летние домики, которые можно просто арендовать и отдыхать любому гражданину Украины, в планах у нас даже есть небольшой бассейный комплекс для граждан, ведь многие, может, не любят купаться в море, различные туристические маршруты», — добавил он. Также Тимошенко заверил, что для украинцев уже открыли и лесной комплекс под Киевом «Залесье», который находится на балансе Управления делами президента. «Вы покупаете билет и приезжаете. Это огромный лесной комплекс, фактически парк, сейчас идет трансформация Залесья в национальный природный парк, чтобы юридически закрепить это. Мы поделили его на несколько кластеров, есть зоны, где возможно построить гостиницы, разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы можно было останавливаться там на несколько дней. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать, покататься на велосипеде, погулять. [...] Много животных, которых вы можете встретить, когда просто идете по лесу, большая популяция зубров, оленей», — рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы. «По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто сейчас проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей», — подчеркнул он. Кроме этого, представитель ОП рассказал о реставрации объектов ВДНХ в Киеве и анонсировал открытие спортивного кластера.