У «Слузі народу» прокоментували вірогідність утворення коаліції з «Голосом»: Натяки і напівнатяки

Очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко прокоментував чутки про ймовірну коаліцію з «Голосом», висловивши сумнів, що це можливо.
Про це він заявив в інтерв’ю «Бабелю».
«Це натяки і напівнатяки. Я не думаю, що коли у них є «Голос-2», вся фракція за щось проголосує спільно. Хоч за щось, не те що за коаліцію з нами», — сказав Корнієнко.
На думку нардепа, у «Голосу-2» риторика агресивніша, «у бік ультрапатріотичної», яка перегукується з риторикою «Європейської солідарності».
«Їм важко буде себе знайти, але на чолі з Сергієм Притулою, напевно, все буде нормально — він упізнавана постать для України», — додав він.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення документа в КСУ проголосували 267 нардепів, зокрема й представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія». За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- 7 червня з «Голосу» вийшов Сергій Притула. Він сказав, що нинішня позиція партії не відповідає її початковим основам. У партії пізніше заявили, що Притула «хотів отримати керівні посади за будь-яку ціну» .
- За словами Ярослава Юрчишина, ще мінімум 10 його однопартійців розглядають можливість виходу з політсили через «зловживання владою з боку керівництва».