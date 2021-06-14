У «Слузі народу» прокоментували вірогідність утворення коаліції з «Голосом»: Натяки і напівнатяки

Очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко прокоментував чутки про ймовірну коаліцію з «Голосом», висловивши сумнів, що це можливо.

Про це він заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«Це натяки і напівнатяки. Я не думаю, що коли у них є «Голос-2», вся фракція за щось проголосує спільно. Хоч за щось, не те що за коаліцію з нами», — сказав Корнієнко.