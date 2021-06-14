В «Слуге народа» прокомментировали вероятность создания коалиции с «Голосом»: Намеки и полунамеки

Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко прокомментировал слухи о возможной коалиции с «Голосом», выразив сомнение, что это возможно.

Об этом он заявил в интервью «Бабелю».

«Это намеки и полунамеки. Я не думаю, что когда у них есть «Голос-2», вся фракция за то проголосует совместно. Хоть за что-то, не то что за коалицию с нами», — сказал Корниенко.