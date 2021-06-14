В «Слуге народа» прокомментировали вероятность создания коалиции с «Голосом»: Намеки и полунамеки

Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко прокомментировал слухи о возможной коалиции с «Голосом», выразив сомнение, что это возможно.
Об этом он заявил в интервью «Бабелю».
«Это намеки и полунамеки. Я не думаю, что когда у них есть «Голос-2», вся фракция за то проголосует совместно. Хоть за что-то, не то что за коалицию с нами», — сказал Корниенко.
По мнению нардепа, у «Голоса-2» риторика агрессивнее, «в сторону ультрапатриотической», которая перекликается с риторикой «Европейской солидарности».
«Им трудно будет себя найти, но во главе с Сергеем Притулой, наверное, все будет нормально — он узнаваемая фигура для Украины», — добавил он.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении документа в КСУ проголосовали 267 нардепов, включая представителей «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как требует партия». По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- 7 июня из «Голоса» вышел Сергей Притула. Он сказал, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам. В партии позже заявили, что Притула «хотел получить руководящие должности любой ценой».
- По словам Ярослава Юрчишина, еще минимум 10 его однопартийцев рассматривают возможность выхода из политсилы из-за «злоупотребления властью со стороны руководства».