«Росія є стороною конфлікту». G7 закликала Путіна забрати війська з окупованого Криму та від кордонів України

За результатами триденного саміту G7 лідери Великої сімки звернулися з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
Про це йдеться у тексті комюніке.
Політики закликали Росію діяти відповідно до її міжнародних зобовʼязань та відвести свої війська та техніку від східного кордону України та з Кримського півострова.
«Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку нормандського процесу для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемирʼя», — сказано в ухваленій всіма лідерами держав G7 заяві.
Лідери G7 вкотре підтвердили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та закликали Київ до подальшого проведення реформ.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна і Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму.
- Байден попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
- Президент США відмовився від спільної пресконференції з Путіним за підсумками їхньої зустрічі в Женеві.
- 7 червня Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. У ній він просив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами. Байден запросив Зеленського в Білий дім у липні цього року.