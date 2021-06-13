«Россия является стороной конфликта». G7 призвала Путина забрать войска из оккупированного Крыма и от границ Украины

По результатам трехдневного саммита G7 лидеры Большой семерки обратились обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в тексте коммюнике.

Политики призвали Россию действовать в соответствии с ее международными обязательствами и отвести свои войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова.

«Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия», — говорится в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.