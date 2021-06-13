Меркель и Байден встретились на полях саммита G7. Обсуждали предстоящие переговоры президента США с Путиным, «Северный поток — 2» и Украину

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Великобритании на полях саммита G7.
Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«У меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо, и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу», — подчеркнул он.
Меркель рассказала журналистам на саммите G7, что разговор с Байденом в первую очередь касался его будущих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, цитирует Интерфакс.
«У меня действительно была встреча с президентом США, скоро у нас будет возможность поговорить дольше. Прежде всего сегодня мы обсудили его предстоящую встречу с Владимиром Путиным и обменялись мнениями», — сказала Меркель.
По словам канцлера, также во время встречи стороны «коротко обсудили» тему «Северного потока — 2».
«Мы на правильном пути», — добавила она, назвав обсуждения с США на эту тему «хорошими, конструктивными».
Также Меркель согласилась с Байденом, что для Украины «жизненно важно» продолжать участвовать в транзите газа из России в Европу.
Как уточнил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, беседа состоялась в перерыве между рабочими сессиями.
- Президент США Джо Байден пригласил канцлера Ангелу Меркель для обсуждения темы «Северного потока — 2» в Белый дом. Предварительно встреча запланирована на 15 июля. Ранее Меркель заявила, что лично приедет в Вашингтон, чтобы решить споры с США по газопроводу.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».