Меркель и Байден встретились на полях саммита G7. Обсуждали предстоящие переговоры президента США с Путиным, «Северный поток — 2» и Украину

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Великобритании на полях саммита G7.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«У меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо, и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу», — подчеркнул он.

Меркель рассказала журналистам на саммите G7, что разговор с Байденом в первую очередь касался его будущих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, цитирует Интерфакс.

«У меня действительно была встреча с президентом США, скоро у нас будет возможность поговорить дольше. Прежде всего сегодня мы обсудили его предстоящую встречу с Владимиром Путиным и обменялись мнениями», — сказала Меркель.

По словам канцлера, также во время встречи стороны «коротко обсудили» тему «Северного потока — 2».

«Мы на правильном пути», — добавила она, назвав обсуждения с США на эту тему «хорошими, конструктивными».

Также Меркель согласилась с Байденом, что для Украины «жизненно важно» продолжать участвовать в транзите газа из России в Европу.

Как уточнил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, беседа состоялась в перерыве между рабочими сессиями.