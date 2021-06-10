Белый дом: Байден и Меркель обсудят последствия «Северного потока — 2» для Украины

Президент США Джо Байден намерен обсудить газопровод «Северный поток — 2» и последствия его запуска с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом заявил во время общения с журналистами советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я ожидаю, что «Северный поток — 2» будет обсуждаться с немцами», — сказал он.

По мнению Салливана, в Германии «хорошо понимают обеспокоенность» США. В то же время советник президента США отметил, что не хотел бы публично говорить на эту тему.

«Мы действительно хотим поговорить с ними о том, какими будут последствия этого трубопровода для энергетической безопасности в Европе и для Украины», — добавил он.