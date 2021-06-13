Меркель і Байден зустрілися на полях саміту G7. Обговорювали майбутні переговори президента США з Путіним, «Північний потік — 2» і Україну

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися у Великій Британії на полях саміту G7.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці у Twitter

«У мене була прекрасна зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Звʼязки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли, і я радий вітати її в Білому домі наступного місяця, щоби продовжити нашу роботу», — наголосив він.

Меркель розповіла журналістам на саміті G7, що розмова з Байденом насамперед стосувалася його майбутніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, цитує Интерфакс.

«У мене дійсно була зустріч із президентом США, скоро у нас буде можливість поговорити довше. Насамперед сьогодні ми обговорили його майбутню зустріч із Володимиром Путіним і обмінялися думками», — сказала Меркель.

За словами канцлера, також під час зустрічі сторони «коротко обговорили» тему «Північного потоку — 2».

«Ми на правильному шляху», — додала вона, назвавши обговорення зі США на цю тему «хорошими, конструктивними».

Також Меркель погодилася з Байденом, що для України «життєво важливо» продовжувати брати участь у транзиті газу з Росії в Європу.

Як уточнив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, бесіда відбулася в перерві між робочими сесіями.