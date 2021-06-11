Handelsblatt: Меркель лично поедет в США для разрешения спора по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон для разрешения спора со США по газопроводу «Северный поток — 2».
Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.
По данным СМИ, точная дата еще не назначена, но предварительно встреча запланирована на июль или август.
Как отмечается, поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы Джо Байдена на выборах президента. Переговоры охватят широкий круг тем, но «Северный поток — 2» будет играть особенно важную роль.
Сейчас у сторон есть несколько вариантов урегулирования спора, в частности они коснутся и Украины.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».