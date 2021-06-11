Handelsblatt: Меркель лично поедет в США для разрешения спора по «Северному потоку — 2»

По данным СМИ, точная дата еще не назначена, но предварительно встреча запланирована на июль или август.

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон для разрешения спора со США по газопроводу «Северный поток — 2» .

Как отмечается, поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы Джо Байдена на выборах президента. Переговоры охватят широкий круг тем, но «Северный поток — 2» будет играть особенно важную роль.

Сейчас у сторон есть несколько вариантов урегулирования спора, в частности они коснутся и Украины.