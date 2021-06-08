Єрмак: Зеленський у розмові з Байденом попросив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами

Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом попросив, щоб НАТО надало покроковий план для членства України з чіткими датами.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише пресслужба Офісу президента.
Він зазначив, що Зеленський повідомив Байдену про те, що час заяв та декларацій про наміри повинен лишитися у минулому.
«Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невідʼємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави — це спосіб максимального захисту», — підкреслив Єрмак.
Він пояснив, що рух України до НАТО — це можливість досягти передумов для встановлення миру на Донбасі.
- На початку травня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік. Програма потрібна, щоб виконати пріоритетні завдання щодо інтеграції України в НАТО.
- Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.
- Наприкінці травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія не братимуть участь у саміті Альянсу, який запланований на червень, оскільки цього разу формат із партнерами не передбачений.