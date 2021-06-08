Єрмак: Зеленський у розмові з Байденом попросив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами

Президент Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом попросив, щоб НАТО надало покроковий план для членства України з чіткими датами.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише пресслужба Офісу президента.

Він зазначив, що Зеленський повідомив Байдену про те, що час заяв та декларацій про наміри повинен лишитися у минулому.

«Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невідʼємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави — це спосіб максимального захисту», — підкреслив Єрмак.

Він пояснив, що рух України до НАТО — це можливість досягти передумов для встановлення миру на Донбасі.