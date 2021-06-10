«Так виглядає рейдерство». Нардеп «Голосу» Устінова заявила про «зачистки неугодних» керівників обласних осередків перед з’їздом партії

Нардеп від «Голосу» Олександра Устінова звинуватила голову партії Кіру Рудик у «рейдерстві».

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

«За останній місяць головою партії і її посіпаками з політради були звільнені керівники «неугодних» обласних осередків, як-от у Дніпрі, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі «зачистки» перед з’їздом», — написала нардеп.

За словами Устінової, на їхні місця були призначені помічники Кіри Рудик, які «мають такий же стосунок до міста, як я до Марсу».