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«Так выглядит рейдерство». Нардеп «Голоса» Устинова заявила о «зачистках неугодных» руководителей областных ячеек перед съездом партии

Автор:
Екатерина Кадакова
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Нардеп от «Голоса» Александра Устинова обвинила главу партии Киру Рудык в «рейдерстве».

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

«За последний месяц главой партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители «неугодных» областных организаций, как например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе «зачистки» перед съездом», — написала нардеп.

По словам Устиновой, на их места были назначены помощники Киры Рудык, которые «имеют такое отношение к городу, как я к Марсу».

«Например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал центр, был назначен Владислав Шелоков, помощник Киры», — рассказала депутат.

Также она написала, что в течение месяца были созданы еще 5 новых ячеек-«пустышек», где руководителями стали действующие депутаты Киевсовета от «Голоса» Василий Попатенко (Луганский центр) и Зоя Ярош (Николаевский центр).

«Эти депутаты — верные штыки руководителя киевской ячейки, которым, кстати, руководит Рудык. Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял «Голос», — отметила Устинова.