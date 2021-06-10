«Так выглядит рейдерство». Нардеп «Голоса» Устинова заявила о «зачистках неугодных» руководителей областных ячеек перед съездом партии

Нардеп от «Голоса» Александра Устинова обвинила главу партии Киру Рудык в «рейдерстве».

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

«За последний месяц главой партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители «неугодных» областных организаций, как например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе «зачистки» перед съездом», — написала нардеп.

По словам Устиновой, на их места были назначены помощники Киры Рудык, которые «имеют такое отношение к городу, как я к Марсу».