«Так выглядит рейдерство». Нардеп «Голоса» Устинова заявила о «зачистках неугодных» руководителей областных ячеек перед съездом партии

Нардеп от «Голоса» Александра Устинова обвинила главу партии Киру Рудык в «рейдерстве».
Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
«За последний месяц главой партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители «неугодных» областных организаций, как например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе «зачистки» перед съездом», — написала нардеп.
По словам Устиновой, на их места были назначены помощники Киры Рудык, которые «имеют такое отношение к городу, как я к Марсу».
«Например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал центр, был назначен Владислав Шелоков, помощник Киры», — рассказала депутат.
Также она написала, что в течение месяца были созданы еще 5 новых ячеек-«пустышек», где руководителями стали действующие депутаты Киевсовета от «Голоса» Василий Попатенко (Луганский центр) и Зоя Ярош (Николаевский центр).
«Эти депутаты — верные штыки руководителя киевской ячейки, которым, кстати, руководит Рудык. Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял «Голос», — отметила Устинова.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении документа в КСУ проголосовали 267 нардепов, включая представителей «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как требует партия».
- По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- 7 июня из «Голоса» вышел Сергей Притула. Он сказал, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам. В партии позже заявили, что Притула «хотел получить руководящие должности любой ценой».
- По словам Ярослава Юрчишина, еще минимум 10 его однопартийцев рассматривают выход из политсилы из-за «злоупотребления властью со стороны руководства».