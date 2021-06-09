Україна на ТКГ закликала Росію відпустити чотирьох важкохворих українців з «Л/ДНР» та відкрити КПВВ

Голова української делегації у ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук під час чергового засідання закликав російську сторону випустити з в’язниць «Л/ДНР» чотирьох важкохворих українців.

Про це пише пресслужба української делегації в ТКГ.

«Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції глава української делегації Л. Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО та які знаходяться у важкому стані здоровʼя, для забезпечення їх належного лікування», — йдеться у повідомленні.

Також Кравчук закликав росіян розблокувати роботу КПВВ, особливо на період відпусток та шкільних канікул.

Україна запропонувала повернутися до перемир’я, узгодити план розмінування та створити умови для належної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

«На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони», — зазначили у ТКГ.