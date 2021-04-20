Лукашенко заявив, що він «не проти» перенесення засідань ТКГ щодо Донбасу з Мінська

Самопроголошений резидент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти перенесення з Мінська переговорного майданчика по Донбасу, якщо Україні це вигідно і піде на користь.

Про це він заявив під час зустрічі із народним депутатом фракції «Слуга народу» Євгеном Шевченком, передає Білоруське телеграфне агентство.

«Слухайте, ви вважаєте, що робота тристоронньої групи — це подарунок Лукашенка? Та ні. Тоді попросив президент Порошенко, Путін, всі погодилися, що так, у Мінську. Це близько, політично це вигідно. [...] Кажуть, в інше місце є бажання перенести. Ну, щонайменше, керівництво і Кравчук [так кажуть]. Та заради бога. Якщо Україні це вигідно і піде на користь, ми будемо тільки вітати», — заявив Лукашенко.

Водночас самопроголошений очільник Білорусі не розуміє, «навіщо їхати за тридевʼять земель, якщо є місце за парканом».

«Це чисто політична вакханалія. Але, повірте, ми особливо не паримось з цього приводу», — додав Лукашенко.