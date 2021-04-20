Лукашенко заявил, что он «не против» переноса заседаний ТКГ по Донбасу из Минска

Самопровозглашенный резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если Украине это выгодно и пойдет на пользу.
Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом фракции «Слуга народа» Евгением Шевченко, передает Беларусское телеграфное агентство.
«Слушайте, вы считаете, что работа трехсторонней группы — это подарок Лукашенко? Та нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. [...] Говорят, в другое место есть желание перенести. Ну, по меньшей мере, руководство и Кравчук [так говорят]. И ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — заявил Лукашенко.
В то же время самопровозглашенный глава Беларуси не понимает, «зачем ехать за тридевять земель, если есть место за забором».
«Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу», — добавил Лукашенко.
Напомним, что в начале апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предполагал, что переговоры по окончанию карантина можно перенести из Беларуси в Польшу. В то же время он отметил, что если выбирать из стран, не входивших в СССР, то вариантов очень много.
- Министерство иностранных дел Беларуси назвало заявление Кравчука «попыткой обойти Минские договоренности», а предложение о Польше — «смехотворным».
- Ранее украинская делегация в ТКГ по Донбассу отказалась продолжать переговоры в Минске из-за «мнения пророссийской направленности и антиукраинского характера» в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Алексей Резников.