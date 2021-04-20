Лукашенко заявил, что он «не против» переноса заседаний ТКГ по Донбасу из Минска

Самопровозглашенный резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против переноса из Минска переговорной площадки по Донбассу, если Украине это выгодно и пойдет на пользу.

Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом фракции «Слуга народа» Евгением Шевченко, передает Беларусское телеграфное агентство.

«Слушайте, вы считаете, что работа трехсторонней группы — это подарок Лукашенко? Та нет. Тогда попросил президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. [...] Говорят, в другое место есть желание перенести. Ну, по меньшей мере, руководство и Кравчук [так говорят]. И ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — заявил Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный глава Беларуси не понимает, «зачем ехать за тридевять земель, если есть место за забором».

«Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу», — добавил Лукашенко.