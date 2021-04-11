«Пусть ищут другое место». Министр иностранных дел Беларуси прокомментировал заявления о переносе заседаний ТКГ из Минска

Министерство иностранных дел Беларуси назвало заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука о переносе заседаний ТКГ из Минска «попыткой обойти Минские договоренности», а предложение о Польше — «смехотворным».

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который втянулись по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы Трехсторонней контактной группы (и организационное, и протокольное, и техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы по этому поводу», — подчеркнул он.