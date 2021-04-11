«Пусть ищут другое место». Министр иностранных дел Беларуси прокомментировал заявления о переносе заседаний ТКГ из Минска

Министерство иностранных дел Беларуси назвало заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука о переносе заседаний ТКГ из Минска «попыткой обойти Минские договоренности», а предложение о Польше — «смехотворным».
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который втянулись по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы Трехсторонней контактной группы (и организационное, и протокольное, и техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы по этому поводу», — подчеркнул он.
По мнению Макея, подобные заявления свидетельствуют о «нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей», которые были достигнуты в Минске.
«Не важно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят — главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно — остановлены боевые действия на востоке Украины... Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили помочь в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место», — сказал он.
Кроме этого, Макей назвал «смехотворным» заявление Кравчука о проведении ТКГ в «нейтральной стране, например, в Польше».
«Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более «нейтральной» страны, чем Польша, во всем мире не найти», — сыронизировал беларусский министр.
- Ранее украинская делегация в ТКГ по Донбассу отказалась продолжать переговоры в Минске из-за «мнения пророссийской направленности и антиукраинского характера» в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Алексей Резников.
- Перед этим глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук заявил, что представители Украины не будут участвовать в консультациях политической подгруппы, пока из переговоров не исключат заочно осужденную за терроризм «общественную экспертку» от «ДНР» Майю Пирогову.