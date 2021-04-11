«Нехай шукають інше місце». Міністр закордонних справ Білорусі прокоментував заяви про перенесення засідань ТКГ із Мінська

Міністерство закордонних справ Білорусі назвало заяву очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука про перенесення засідань ТКГ із Мінська «спробою обійти Мінські домовленості», а пропозицію про Польщу — «сміховинною».

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв’ю телеканалу «Білорусь 1».

«Ми не навʼязувалися в якісь посередники. І ми не навʼязувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обовʼязки, про які нас попросили: забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи (і організаційне, і протокольне, і технічне). Претензій до нас не було. Були подяки і з української сторони, з боку Росії, і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи щодо цього», — наголосив він.