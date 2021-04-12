Арестович о переносе заседаний ТКГ из Минска: Возможно, будет что-то вроде Швеции

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что заседание ТКГ вряд ли будут переносить из Беларуси в Польшу, потому что эту локацию не поддержит Россия.

Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

Арестович отметил, что не только Украина будет решать о месте переговоров — локацию необходимо согласовывать со всеми участниками, в том числе Россией.

«Польша я не думаю, что будет площадкой, которая подходит для России. Потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, это будет что-то вроде Швеции. Возможно, Австрии. То есть страна, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос. Потому что россияне просто будут, как они считают, «подвергаться опасности прослушивания» или «разведывательных операций» каких-то против них», — рассказал он.

Вместе с тем, Арестович подчеркнул, что перенос заседаний из Минска «очень отдаленная перспектива» из-за карантина и об избрании площадки для встреч может идти речь через год или два.