Арестович: Якщо Лукашенко допустить бойовиків «ЛНР» до Протасевича, перемовин ТКГ у Мінську не буде

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що якщо білоруська влада справді допустить до опозиціонера Романа Протасевича представників «ЛНР» з допитом, це означатиме, що Мінськ більше не зможе бути майданчиком для переговорів ТКГ з питань Донбасу.

Про це він сказав в коментарі «BBC News Україна».

«Якщо це фактично станеться, це означатиме одне — Лукашенко більше не може бути посередником і надавати Мінськ як майданчик для перемовин. І та політична позиція, яку зазначив глава нашої делегації Леонід Кравчук, коли він сказав, що Мінськ не може більше бути майданчиком, — вона перейде від політичної позиції до конкретних організаційних заходів зі зміни майданчика», — підкреслив Арестович.

Інший український представник у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш вважає, що слова Лукашенка «можна розглядати як де-факто визнання його режимом маріонеткових «республік».

«Білоруський узурпатор «забув», що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську — місті, в якому підписувалися так звані Мінські угоди, що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі», — написав Гармаш у Facebook.

Зазначимо, раніше Леонід Кравчук заявив, що Україна має терміново розглянути варіант перенесення засідань ТКГ з Білорусі в іншу країну. Водночас Арестович у коментарі «Бабелю» 27 травня зазначав, що поки офіційно переговорів про нове місце немає.

Про що йдеться?

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб представники терористичного угруповання «ЛНР» допитали затриманого колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

«На Донбасі порушено кримінальну справу щодо цих персоналій. На що я сказав президенту Путіну, це я йому нагадав, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них [у «слідчих» у цій справі] будуть питання до них — ласкаво просимо до нас, будь ласка, запитайте їх, тому що людей вбивали вони там, на Донбасі», — заявив Лукашенко.

Зазначимо, що інформації, яка б підтверджувала участь Протасевича в бойових діях на Донбасі, немає. Відомо, що він їздив туди як журналіст.

26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.

27 травня у «ЛНР» порушили справу щодо Протасевича, а 1 червня бойовики звернулися до Лукашенка з проханням передати опозиціонера для «слідчих дій».