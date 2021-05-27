Через затримання Протасевича в Мінську Україна шукає інший майданчик для переговорів щодо Донбасу

На питання, чи потрібно міняти мінський переговорний майданчик на іншу країну через загострення в Білорусі, Кравчук відповів: «Це стає очевидно, українські літаки вже не можуть літати в Білорусь».

Він зазначив, що Україна має негайно розглянути це питання, адже через «диктаторську» поведінку Лукашенка не можна розглядати Мінськ як майданчик для переговорів щодо Донбасу. Радитися з цього приводу будуть з усіма сторонами перемовин.

Речник української делегації Олексій Арестович розповів «Бабелю», що поки офіційно переговорів про нове місце немає, але є рамкові підходи: «Скоріш за все, країна Європи, але не член НАТО, оскільки росіяни не погодяться».