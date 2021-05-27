Через затримання Протасевича в Мінську Україна шукає інший майданчик для переговорів щодо Донбасу

Україна має терміново розглянути варіант перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Білорусі в іншу країну через примусову посадку літака із опозиціонером Романом Протасевичем.
Про це глава української делегації Леонід Кравчук заявив в ефірі телеканалу «Україна 24», цитує «Сегодня».
На питання, чи потрібно міняти мінський переговорний майданчик на іншу країну через загострення в Білорусі, Кравчук відповів: «Це стає очевидно, українські літаки вже не можуть літати в Білорусь».
Він зазначив, що Україна має негайно розглянути це питання, адже через «диктаторську» поведінку Лукашенка не можна розглядати Мінськ як майданчик для переговорів щодо Донбасу. Радитися з цього приводу будуть з усіма сторонами перемовин.
Речник української делегації Олексій Арестович розповів «Бабелю», що поки офіційно переговорів про нове місце немає, але є рамкові підходи: «Скоріш за все, країна Європи, але не член НАТО, оскільки росіяни не погодяться».
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, є бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАС (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.