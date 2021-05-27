Из-за задержания Протасевича в Минске Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу

На вопрос, нужно ли менять минскую переговорную площадку на другую страну из-за обострения в Беларуси, Кравчук ответил: «Это становится очевидным, украинские самолеты уже не могут летать в Беларусь».

Он отметил, что Украина должна немедленно рассмотреть этот вопрос, поскольку из-за диктаторского поведения Лукашенко нельзя рассматривать Минск как площадку для переговоров по Донбассу. Советоваться по этому поводу будут со всеми сторонами переговоров.

Спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал «Бабелю», что пока официально переговоров о новом месте нет, но есть рамочный подход: «Скорее всего, страна Европы, но не член НАТО, поскольку россияне не согласятся».