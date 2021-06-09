Украина на ТКГ призвала Россию отпустить четырех тяжелобольных украинцев из «Л/ДНР» и открыть КПВВ

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук во время очередного заседания призвал российскую сторону выпустить из тюрем «Л/ДНР» четырех тяжелобольных украинцев.
Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
«Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения», — говорится в сообщении.
Также Кравчук призвал россиян разблокировать работу КПВВ, особенно на период отпусков и школьных каникул.
Украина предложила вернуться к перемирию, согласовать план разминирования и создать условия для надлежащей работы объектов критической инфраструктуры.
«К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны», — отметили в ТКГ.
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