В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca — ще понад 700 тисяч доз

В Україну прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя України.

«Сьогодні Україна отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca від COVID-19, яку доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах глобальної ініціативи COVAX», — йдеться у повідомленні.