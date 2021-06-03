В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca — ще понад 700 тисяч доз

В Україну прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя України.
«Сьогодні Україна отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca від COVID-19, яку доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах глобальної ініціативи COVAX», — йдеться у повідомленні.
У МОЗ пояснили, що цю вакцину використовуватимуть для щеплення другою дозою (у разі отримання першої дози CoviShield/AstraZeneca та AstraZeneca-SKBio):
- медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;
- учасників Операції обʼєднаних сил на Сході України;
- соціальних працівників;
- священнослужителів;
- співробітників МВС та СБУ;
- людей віком 65+;
- людей, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема, громадських діячів.
Препарат Covishield, яким почали прищеплювати 24 лютого, має інтервал між першим і другим уколом терміном 12 тижнів.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- Раніше в Україну доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX . Також через цю програму надійшло 117 тисяч доз препарату Pfizer.
- Після відкриття трьох центрів вакцинації в Києві, Львові та Одесі був зафіксований рекорд — за вихідні щеплення отримали 15 100 людей.