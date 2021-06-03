В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — еще более 700 тысяч доз

В Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
«Сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX», — говорится в сообщении.
В Минздраве объяснили, что эту вакцину будут использовать для прививки второй дозой (в случае получения первой дозы CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio):
- медиков и других работников учреждений здравоохранения;
- участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;
- социальных работников;
- священнослужителей;
- сотрудников МВД и СБУ;
- людей в возрасте 65+;
- людей, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественных деятелей.
Препарат Covishield, которым начали прививать 24 февраля, имеет интервал между первым и вторым уколом 12 недель.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- Раньше в Украину доставили 1 млн 215 тысяч доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч через COVAX. Также через эту программу поступило 117 тысяч доз препарата Pfizer.
- После открытия трех центров вакцинации в Киеве, Львове и Одессе был зафиксирован рекорд — за выходные прививки получили 15 100 человек.