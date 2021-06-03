В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca — еще более 700 тысяч доз

«Сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX», — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве объяснили, что эту вакцину будут использовать для прививки второй дозой (в случае получения первой дозы CoviShield/AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio):

медиков и других работников учреждений здравоохранения;

участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;

социальных работников;

священнослужителей;

сотрудников МВД и СБУ;

людей в возрасте 65+;

людей, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественных деятелей.

Препарат Covishield, которым начали прививать 24 февраля, имеет интервал между первым и вторым уколом 12 недель.