МОЗ України зареєстрував COVID-вакцину AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі

Міністерство охорони здоровʼя України зареєструвало вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca, виготовлену в Європейському Союзі, для екстреного застосування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
«Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca», — заявили у відомстві, додавши, що її вже схвалили Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.
У МОЗ очікують, що до 6 червня в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну прибуде ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Цією партією будуть прищеплювати тих, хто вже отримав перше щеплення (медики, військові, соцпрацівники, священики), а також співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та людей у віці від 65 років.
«Другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі», — додали у відомстві.
- В Україні відкрили три великі центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію». На минулих вихідних був встановлений рекорд з вакцинації — МОЗ намагається вийти на підвищений темп.
- Голова МОЗ Ляшко говорив, що на літо карантин в Україні можуть послабити.