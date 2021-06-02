«Слуга народу» готова 200 голосами підтримати звернення про визнання режиму Лукашенка загрозою

«Тільки-но він [проєкт постанови] пройде комітет, думаю, одразу можна буде і в зал виносити. Я не кажу, що стосовно цього [голосування за проєкт] є рішення фракції. Його, напевно, і не може бути з приводу цього питання, тому що воно дуже ідеологічне. Тобто певна кількість депутатів не підтримуватиме. Але більшість фракції підтримає: гадаю, 200 голосів ми дамо під це», — запевнив нардеп.

Про це повідомив перший заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко в коментарі Інтерфакс-Україна .

У Верховній Раді планують розглянути проєкт постанови із закликом до міжнародних організацій визнати режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка загрозою світовій безпеці. Фракція «Слуга народу» готова 200 голосами підтримати ухвалення цього проєкту.

Водночас він наголосив, що йдеться не про втручання України в політику іншої держави, а про те, що Україна повинна політично реагувати «на прояви міжнародного авіаційного тероризму та питання, які суперечать дотриманню прав людини та правосуддя».

Водночас, за словами Корнієнка, триває дискусія про економічну реакцію. «Тут необхідно вести її зважено: є групи товарів, які імпортозаміщенню не підлягають. Але є інші групи товарів, стосовно яких є вікно можливостей, щоб упровадити зараз квоти і ще трохи підтримати наших аграріїв», — додав він.

Про що йдеться у проєкті постанови?

25 травня група нардепів зареєструвала в парламенті проєкт постанови № 5560 «Про звернення Верховної Ради до ООН, Єврокомісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка в Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці».

Депутати пропонують звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити дії білоруської влади щодо примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу світовій безпеці, а також сприяти невідкладному розслідуванню цього інциденту.