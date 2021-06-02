«Слуга народа» готова 200 голосами поддержать обращение о признании режима Лукашенко угрозой

«Как только он [проект постановления] пройдет комитет, думаю, сразу можно будет и в зал выносить. Я не говорю, что по нему [голосованию за проект] есть решение фракции. Его, наверное, и не может быть по этому вопросу, так как он очень идеологический. То есть определенное количество депутатов не поддержат. Но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это», — заверил нардеп.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко в комментарии Интерфакс-Украина .

В Верховной Раде планируют рассмотреть проект постановления с призывом к международным организациям признать режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой мировой безопасности. Фракция «Слуга народа» готова поддержать этот проект 200 голосами.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать «на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые противоречат соблюдению прав человека и правосудия».

Однако, по словам Корниенко, продолжается дискуссия об экономической реакции. «Здесь необходимо вести ее взвешенно: есть группы товаров, которые импортозамещению не подлежат. Но есть и другие группы товаров, в отношении которых есть окно возможностей, чтобы внедрить сейчас квоты и еще немного поддержать наших аграриев», — добавил он.

О чем говорится в проекте постановления?

25 мая группа нардепов зарегистрировала в парламенте проект постановления № 5560 «Об обращении Верховной Рады к ООН, Еврокомиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности».

Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия беларусских властей по принудительной посадке самолета компании Ryanair и задержанию бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, признать режим Лукашенко угрожающим мировой безопасности и способствовать незамедлительному расследованию этого инцидента.