Секретар РНБО Данілов прокоментував захоплення літака Ryanair у Мінську: Всі ознаки операції російських спецслужб

Захоплення літака Ryanair в Білорусі має ознаки операції російських спецслужб.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом, повідомила пресслужба РНБО.

«Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, але і для всього світу. [...] Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», — наголосив він.