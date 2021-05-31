У Росії затримали опозиціонера Пивоварова. Заради цього ФСБ розвернула літак на злітній смузі

Колишнього виконавчого директора «Відкритої Росії», опозиціонера Андрія Пивоварова зняли з літака в аеропорту «Пулково» в Санкт-Петербурзі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Щойно мене зняли з літака в «Пулково». Летів відпочити, пройшов митницю — жодних питань не було. Літак вже пройшов рулювання, як раптом стоп. Підʼїхали менти і вивели мене», — написав Пивоваров.

За словами опозиціонера, його відвезли до управління ФСБ в Пулково.

Згодом команда Пивоварова уточнила, що його зняли з міжнародного рейсу, оскільки, за даними ФСБ, він нібито перебуває в розшуку.

«Літак, в якому був Андрій Пивоваров, розвернули на злітній смузі, щоб зняти його з міжнародного рейсу», — додали його соратники.

Пізніше стало відомо, що Пивоваров затриманий у рамках кримінальної справи за ст. 284.1 Кримінального кодексу РФ — здійснення діяльності небажаної організації.

Пізно ввечері 31 травня на сторінці Facebook опозиціонера з’явився лист від нього, який передав адвокат.

«Пишу цей текст у будівлі СК, скоро почнеться допит... Судячи з помпи, з якою мене затримували, готують щось серйозне. В Пулково, як кажуть, нагнали купу Росгвардії, навіщо? Коли можна було просто зателефонувати... Як кажуть, далі мене планують везти на обшуки, а потім на літаку в Краснодар», — пише Пивоваров.

Окремо наголошується, що справу проти опозиціонера порушили 29 травня в Слідчому комітеті Краснодарського краю, хоча 27 травня організація припинила свою діяльність. Згідно з законом, кримінальна справа за ст.284.1 має бути припинена, якщо людина добровільно вийшла зі складу організації.