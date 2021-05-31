В России задержали оппозиционера Пивоварова. Ради этого ФСБ развернула самолет на взлетной полосе

Бывшего исполнительного директора «Открытой России», оппозиционера Андрея Пивоварова сняли с самолета в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Только что меня сняли с самолета в «Пулково». Летел отдохнуть, прошел таможню — никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — написал Пивоваров.
По словам оппозиционера, его отвезли в управление ФСБ в Пулково.
Впоследствии команда Пивоварова уточнила, что его сняли с международного рейса, поскольку, по данным ФСБ, он якобы находится в розыске.
«Самолет, в котором был Андрей Пивоваров, развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с международного рейса», — добавили его соратники.
Позже стало известно, что Пивоваров задержан в рамках уголовного дела по ст. 284.1 Уголовного кодекса РФ — осуществление деятельности нежелательной организации.
Поздно вечером 31 мая на странице Facebook оппозиционера появилось письмо от него, которое передал адвокат.
«Пишу этот текст в здании СК, скоро начнется допрос... Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить... Как говорят, дальше меня планируют везти на обыски, а затем на самолете в Краснодар», — пишет Пивоваров.
Отдельно отмечается, что дело против оппозиционера возбудили 29 мая в Следственном комитете Краснодарского края, хотя 27 мая организация прекратила свою деятельность. Согласно закону, уголовное дело по ст.284.1 должна быть прекращено, если человек добровольно вышел из состава организации.
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- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАСа». Однако там сразу это отрицали. В тот же день появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует об организации протестов в Минске.
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.