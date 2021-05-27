Одна из крупнейших оппозиционных организаций в России заявила о самоликвидации, чтобы избежать преследований

Организация «Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации, чтобы уберечь ее руководителей и участников от преследований.
Об этом в комментарии «Коммерсанту» сообщил его исполнительный директор Андрей Пивоваров.
«Все члены [«Открытой России»] исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников», — заявил он.
В связи с этим организация полностью прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах. Такое решение приняли из-за последнего закона Госдумы, который может запретить участвовать в выборах сотрудникам и сторонникам «экстремистских или террористических организаций».
Также Пивоваров рассказал, что другой структуры вместо «Открытой России», основывать не собираются. По его словам, существует большой риск, что такой ход признают продолжением деятельности.
- Организация «Открытая Россия» была основана еще в 2001 году оппозиционером и бизнесменом Михаилом Ходорковским. Сначала она действовала как региональная, а потом как межрегиональная структура. Главной целью общественной организации было развитие гражданского общества, утверждение демократических ценностей и укрепление гражданских институтов.
- Сама организация не попала в список «нежелательных» от российских властей, но такой статус получили касательные к ней структуры: Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).