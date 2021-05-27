Одна из крупнейших оппозиционных организаций в России заявила о самоликвидации, чтобы избежать преследований

Организация «Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации, чтобы уберечь ее руководителей и участников от преследований.

Об этом в комментарии «Коммерсанту» сообщил его исполнительный директор Андрей Пивоваров.

«Все члены [«Открытой России»] исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников», — заявил он.

В связи с этим организация полностью прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах. Такое решение приняли из-за последнего закона Госдумы, который может запретить участвовать в выборах сотрудникам и сторонникам «экстремистских или террористических организаций».

Также Пивоваров рассказал, что другой структуры вместо «Открытой России», основывать не собираются. По его словам, существует большой риск, что такой ход признают продолжением деятельности.