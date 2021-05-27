Одна із найбільших опозиційних організацій в Росії заявила про самоліквідацію, щоб уникнути переслідувань

Організація «Відкрита Росія» ухвалила рішення про самоліквідацію, щоб уберегти її керівників та учасників від переслідувань.

Про це у коментарі «Коммерсанту» повідомив її виконавчий директор Андрій Пивоваров.

«Усі члени [«Відкритої Росії»] виключені з організації, а їхнє членство анульоване — щоб уникнути можливого переслідування. Нам не потрібні нові штрафи і кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників», — заявив він.

У зв’язку з цим організація повністю припиняє свою діяльність та закриває всі відділення в регіонах. Таке рішення ухвалили через останній закон Держдуми, який може заборонити брати участь у виборах співробітникам та прихильникам «екстремістських чи терористичних організацій».

Також Пивоваров розповів, що іншої структури замість «Відкритої Росії» засновувати не збираються. За його словами, існує великий ризик, що такий хід визнають продовженням діяльності.