Поштовий оператор Proton спростував заяву Слідкому Білорусі про два листи про бомбу в літаку Ryanair

Швейцарський поштовий оператор Proton стверджує, що був лише один лист про бомбу на борту рейсу Ryanair, який здійснив екстрену посадку в Мінську. Раніше Слідчий комітет Білорусі заявляв, що в аеропорт нібито надійшли два листи про мінування літака.

Про це повідомляє TUT.by.

Видання зазначає, що Proton доповнила свій коментар щодо ситуації з літаком Ryanair: «Тільки один електронний лист, відправлений до Білорусі».

Зазначимо, раніше в компанії повідомляли, що лист про мінування був відправлений вже після того, як білоруські диспетчери розвернули літак до Мінська.

У Слідкомі Білорусі натомість заявляли, що листів було два — перший до розвороту літака до Мінська, а другий — після. Перед цим білоруська влада також стверджувала, що лист із повідомленням про мінування отримала від «бойовиків ХАМАСу». Однак у ХАМАСі це відразу заперечили.